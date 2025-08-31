В молоке из российских магазинов нашли опасные пестициды и моющее средство

Ветеринарная лаборатория Липецкой области выявила опасные для здоровья вещества в четырёх из 211 исследованных образцов сырого молока. Об этом свидетельствуют данные регионального ветеринарного контроля.

В забракованных пробах эксперты обнаружили комплекс ингибирующих веществ, включая антибиотики, пестициды, остатки моющих средств и консервантов. Специалисты подчёркивают, что регулярное употребление такого молока может нанести серьёзный вред здоровью потребителей, а продукт становится непригодным для пищевого потребления и переработки.

Основными причинами загрязнения стали нарушения технологических процессов на производствах: неправильная санитарная обработка оборудования, несоблюдение сроков выведения антибиотиков после лечения коров и намеренная фальсификация продукта с добавлением соды, перекиси водорода или аммиака. Наиболее часто проблемы возникают при лечении мастита у животных, когда производители пренебрегают необходимыми карантинными мерами.