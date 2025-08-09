Допинг от коровы: Молоко с мельдонием спасло двух российских атлетов от дисквалификации

Два российских спортсмена сумели оправдаться после положительных допинг-тестов, доказав, что мельдоний попал в их организм вместе с молоком коровы. Об этом на образовательном семинаре рассказала Валерия Герман, руководитель отдела анализа результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По словам Герман, подобные инциденты встречаются крайне редко. Атлеты сумели доказать экспертам, что мельдоний содержался в непастеризованном коровьем молоке. Оказалось, что самому животному ветеринары вводили препарат, в составе которого присутствует это вещество.

Для возникновения такой ситуации должна была сложиться целая цепочка обстоятельств: спортсмен должен был выпить не менее литра молока в день, причём оно должно было поступить от животного, которого лечили препаратом с мельдонием. При этом обычно больных коров, получающих лекарства, не доят, что делает подобные случаи ещё более исключительными.

Кроме того, в допинг-пробах выявлялись исключительно минимальные концентрации мельдония, что также свидетельствует о непреднамеренном попадании вещества.