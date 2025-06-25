Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Германии провалила допинг-тест

Олимпийская чемпионка по лыжам из Германии Виктория Карль уличена в употреблении допинга. Об этом заявила Немецкая ассоциация лыжных видов спорта (DSV), опубликовав соответствующее сообщение на своём сайте.

В организации заявили, что в организме спортсменки был обнаружен кленбутерол, запрещённое Всемирным антидопинговым агентством вещество. Выяснилось, что оно якобы входило в состав сиропа от кашля, который лыжнице прописал врач после гонки на зимних Всемирных военных играх, когда она заболела бронхитом. При этом Виктория указала в бумагах при сдаче допинг-теста, что она принимает этот сироп.

«Я была больна, у меня были сильные приступы кашля, и я принимала лекарство по рекомендации врача. Я рассказала обо всём — я не знала, что в нем содержится запрещённое вещество», — заявила лыжница.

Известно, что в DSV поддержали спортсменку и проводится внутреннее расследование.