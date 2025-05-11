Теннисист Синнер выиграл первый матч после дисквалификации за допинг

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий первое место в мировом рейтинге, успешно стартовал на турнире ATP серии «Мастерс» в Риме. Во втором круге 23-летний спортсмен победил аргентинца Мариано Навоне, который находится на 99-м месте в мировом рейтинге, со счётом 6:3, 6:4.

Следующий соперник Синнера — голландец Йеспер де Йонг, занимающий 93-ю строчку в рейтинге ATP. Стоит отметить, что для Синнера этот турнир стал первым после трёх месяцев отстранения из-за обвинений в употреблении допинга.

Турнир в Риме с призовым фондом 8,05 млн евро завершится 18 мая. «Мастерс» представляет собой второй по важности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.