WADA дисквалифицировала Синнера на три месяца за нарушение антидопинговых правил

Итальянского теннисиста Янника Синнера, возглавляющего рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), дисквалифицировали за нарушение антидопингового регламента. Об этом проинформировала пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«WADA заключило соглашение об урегулировании дела итальянского теннисиста Янника Синнера, согласно которому игрок согласился на трёхмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В свете соглашения об урегулировании дела WADA официально отозвало свою апелляцию в Спортивный арбитражный суд», — сказано в публикации.

Срок дисквалификации истекает 4 мая. Допинг-пробу, результат которой оказался положительным, взяли у Синнера 10 марта 2024 года на турнире «Мастерс», проходившем в американском Индиан-Уэллсе. Проверка показала, что в организме спортсмена содержится метаболит клостебола в низких концентрациях. Другую допинг пробу взяли восемь дней спустя, когда состязание закончилось, она показала присутствие того же вещества.

При этом Синнер в обоих случаях смог успешно оспорить временное отстранение, которому обычно подвергают спортсменов в таких случаях, и продолжил выступать на турнирах. По словам теннисиста, вещество попало в его организм из-за товарища по команде, который наносил спрей с клостеболом на кожу, чтобы залечить ранку. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) поверило этим объяснениям и не опротестовало апелляции Синнера насчёт отмены временного отстранения. При этом в WADA грозились добиться дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет.