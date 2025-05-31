Губерниев призвал навести порядок с допингом в России
Губерниев: Даже Путин обратил внимание на дело Валиевой
Дмитрий Губерниев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал заявление президента России Владимира Путина о необходимости улучшения спортивной медицины, приведя в пример дело фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Губерниев подчеркнул, что если глава государства назвал ситуацию с допинговым скандалом «беспорядком», это свидетельствует о крайне низком уровне организации. Он также отметил, что такой подход «позорит российский спорт».
«Если даже президент обратил на это внимание, то надо не позориться и навести порядок с допингом. Я давно к этому призываю», — сказал комментатор.
Ранее Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту обратил внимание на то, что некоторые спортивные федерации привлекают специалистов «спорных направлений» в области медицины. Он связал это с возникновением «непонятных ситуаций с допингом», приводя в пример случаи с Марией Шараповой и Камилой Валиевой. Российский лидер потребовал навести порядок в медицине спорта высших достижений и избегать привлечения «шаманов» к работе со спортсменами.
Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал её до декабря 2025 года. Это решение лишило спортсменку возможности участвовать в соревнованиях и тренироваться на государственных катках. Допинговый скандал произошёл на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где в анализах Валиевой были обнаружены следы запрещённого триметазидина.