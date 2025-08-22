Коровьи дары не всем по вкусу: Врач в День растительного молока поставила точку в спорах о его вреде и пользе

В Международный день растительного молока врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru расставила все точки над «i» и рассказала о пользе и потенциальном вреде напитка. Специалист пояснила, что растительное молоко не является молоком в привычном смысле слова, поскольку его основа — это не животные продукты, а растительные компоненты. К ним относятся злаки (например, овсянка), орехи, кокос или соя. Следовательно, питательный состав напитка напрямую зависит от того, из чего он был произведён.

Врач пояснила, что процесс производства молока путём отжима и удаления жмыха приводит к существенной потере ценных компонентов, включая клетчатку и другие питательные вещества, которые остаются в жмыхе. В связи с этим цельные продукты, например орехи или крупы, предварительно замоченные и измельчённые, а затем разбавленные водой, считаются более полезными, так как в них сохраняется вся клетчатка и полный спектр питательных веществ.

Важно учитывать, что в злаках и бобовых (например, в овсянке или сое) содержатся фитины — соединения, которые могут частично препятствовать усвоению железа, кальция и других минералов. Елена Соломатина Врач-диетолог

Также специалист отметила, что соя содержит фитоэстрогены. В связи с этим частое употребление соевого молока, особенно изготовленного из изолята соевого белка, нежелательно для мужчин, особенно в подростковом и пожилом возрасте, из-за возможного воздействия на гормональный баланс.

«Ореховое молоко (чаще всего миндальное) наследует свойства исходных орехов. В размоченном и перемолотом виде орехи могут усваиваться лучше. Но такой напиток очень скоропортящийся и быстро начинает бродить», — подчеркнула Соломатина.

Растительное молоко не следует рассматривать как полноценную замену коровьему по содержанию легкоусвояемых питательных веществ, таких как кальций, белок, витамины D и A. По своей сути, подчеркнула диетолог, это напиток на водной основе, обогащённый растительным экстрактом. Термин «молочко» используется из-за его внешнего вида и схожих кулинарных применений, например, в кофе или смузи.

«Сам по себе продукт не вреден, если у человека нет индивидуальной непереносимости или аллергии (например, на орехи). Основной потенциальный вред связан с добавками в промышленном производстве», — добавила собеседница Life.ru.

Врач обратила внимание на то, что для продления срока хранения и улучшения текстуры растительного молока производители нередко используют различные добавки. Среди них:

Фосфаты, которые могут препятствовать усвоению кальция и способствовать его выведению из организма.

Консерванты.

Усилители вкуса и ароматизаторы.

По мнению диетолога, эти добавки способны свести на нет пользу растительного молока и даже навредить здоровью. Поэтому она рекомендует тщательно изучать состав продукта перед покупкой.