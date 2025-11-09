Депздрав Москвы подтвердил шесть случаев ботулизма у жителей столицы

Количество пострадавших от вспышки ботулизма увеличилось до шести человек. Они госпитализированы с тяжёлыми отравлениями после употребления домашних солений. Официальное подтверждение предоставил Департамент здравоохранения города через свой Telegram-канал.

«Департамент здравоохранения Москвы подтверждает шесть случаев заражения ботулизмом. Все пострадавшие проживали в одной квартире и ели соления собственного приготовления» , — говорится в публикации.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве совместно с Департаментом здравоохранения уже определили круг продуктов, которые могли стать источником отравления, и проводят эпидемиологическое расследование.

В сообщении подчеркнули, что распространения заболевания не прогнозируется, поскольку ботулизм — инфекционное заболевание, не передающееся от человека к человеку, а возникающее исключительно при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших, которые употребили домашние соленья, приобретённые у частного продавца. В результате тяжёлой интоксикации пятеро взрослых членов одной семьи были экстренно доставлены в реанимационное отделение и подключены к аппаратам ИВЛ.