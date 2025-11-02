От модного тренда к смертельному оружию: Как мексиканский шоколад попал в арсенал убийц

Попытка отравления президента Эквадора Даниэля Нобоа через шоколад не нова. В истории существует немало примеров, когда это лакомство из Мексики становилось частью покушений и преступлений.

Как сообщает «Коммерсант», ещё в XVII веке в Мексике епископ Бернардо де Салазар запретил употребление шоколада в храме, но вскоре умер после чашки напитка, поданной доньей Магдаленой де Моралес. Прямых доказательств не нашли, однако история дошла до Ватикана — в 1666 году папа Александр VII даже признал шоколад напитком, допустимым в пост.

В 1668 году в Англии смерть леди Маргарет Денэм также приписывали «отравленному шоколаду», хотя официальной причиной назвали разрыв аппендикса. Современники подозревали её мужа и политических противников. А Папа Климент XIV, распустивший орден иезуитов, умер в 1774 году вскоре после того, как почувствовал недомогание после чашки шоколада. Формальной причиной назвали простуду, но слухи о мышьяке не утихали.

В XIX веке сладость снова стала смертельно опасной: англичанка Кристиана Эдмундс подмешивала стрихнин в конфеты, вызвав серию отравлений и смерть ребёнка. Позже в США Корделия Боткин отправила по почте коробку с ядовитыми сладостями жене журналиста Джона Даннинга — два человека умерли, а саму Боткин признали первой убийцей, использовавшей Почтовую службу для преступления.

Во Вторую мировую войну британская Daily Mail писала о якобы немецком плане передать Черчиллю шоколадку со взрывчаткой — MI5 даже якобы готовила предупреждающие плакаты, хотя достоверность истории остаётся спорной.

А ранее Life.ru подсчитал, какая доза шоколада может оказаться смертельной. Оказалось, что в какао-бобах, которые используют для производства шоколада, есть алкалоид теобромин. Он полезен только в маленьких количествах, однако если лакомство переесть, есть риск навредить собственному здоровью.