Сладкий яд: Найден разрушительный эффект «диетической» газировки

Регулярное употребление как обычных сладких, так и диетических напитков с искусственными подсластителями существенно повышает риск развития тяжёлых заболеваний печени. О результатах масштабного исследования, в котором приняли участие более 123 тысяч человек, сообщило издание The Independent.

«Эти результаты оспаривают распространенное мнение о безвредности диетических напитков», — отметил ведущий автор исследования Ли Хэ Лю из Университета Сучжоу на Европейской гастроэнтерологической неделе (UEG) в Берлине.

По словам учёного, искусственные заменители сахара негативно влияют на микрофлору кишечника и провоцируют повышенную выработку инсулина. Анализ данных показал, что даже одна банка диетического напитка, выпиваемая каждый день, увеличивает вероятность возникновения метаболической дисфункции и жировой болезни печени на 60%. Для сравнения, стандартные сахаросодержащие напитки повышают этот риск на 50%.

В течение десятилетнего периода наблюдений проблемы с печенью были диагностированы у 1178 участников, а 108 человек скончались от связанных с этим осложнений. Исследователи акцентируют, что замена всех типов подслащенных напитков на обычную воду позволяет снизить риск патологий печени более чем на 10%.

Ранее член Общественной палаты Владислав Гриб выступил с инициативой о введении специальной маркировки для чипсов и газированных напитков, аналогичной предупреждающим меткам на табачной и алкогольной продукции. По мнению врача-диетолога, для решения проблемы необходимы дополнительные шаги, в числе которых — увеличение стоимости продукции, ограничение её размещения в зонах касс, а также использование менее привлекательного дизайна упаковок.