Неожиданный эффект для ЖКТ: Россиянам рассказали, почему нельзя запивать рыбу газировкой

Неправильное сочетание продуктов и напитков может негативно сказаться на пищеварении, и одной из таких неудачных комбинаций является рыба и газированные напитки. Доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала Life.ru, чем грозит подобное сочетание.

Газировка содержит углекислый газ и кислоты (например, ортофосфорную в коле), которые резко повышают кислотность желудка. В организме раздражается слизистая желудка — газы усиливают выделение желудочного сока, что может спровоцировать изжогу или обострение гастрита. Рыба богата протеинами, а высокая кислотность затрудняет их переваривание, вызывая тяжесть и вздутие. Анастасия Лебедева, доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ

Кроме того, эксперт обращает внимание на потенциально опасный избыток фосфора. Некоторые сорта рыбы, такие как лосось и скумбрия, уже содержат значительное количество этого элемента, а его дополнительное поступление из газировки может нарушить усвоение кальция, что негативно отразится на здоровье костей и зубов.

Специалист рекомендует запивать рыбу обычной или слабогазированной водой. Также, по её мнению, хорошим выбором станет зелёный чай, способствующий улучшению пищеварения и не раздражающий желудочно-кишечный тракт. В умеренных количествах допустимо употребление белого вина, если нет медицинских противопоказаний.

«Газировка не запрещена категорически, но лучше избегать её с рыбой — особенно если есть проблемы с желудком. Выбирайте более полезные напитки для комфортного пищеварения. Если после такого сочетания возник дискомфорт, поможет тёплая вода с мятой или ферментные препараты (по согласованию с врачом)», — заключила собеседница Life.ru.

