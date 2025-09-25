Пища для мозга: Нутрициолог рассказала, что есть, чтобы работать быстрее и не уставать

Правильный сбалансированный рацион повышает продуктивность. Нутрициолог Елена Коновалова в беседе с Life.ru отметила, что мозгу требуется стабильное поступление витаминов, минералов и жирных кислот, иначе снижается его работоспособность и человек быстро устаёт.

По её словам, жирная рыба богата полиненасыщенными кислотами омега-3, которые укрепляют сосуды, улучшают кровоток и защищают сердце. Такой продукт является для мозга настоящим энергетическим допингом, а употребление сельди, скумбрии и лосося помогает быстрее мыслить и дольше сохранять концентрацию.

Поддержать работу нервных клеток и увеличить работоспособность способно и льняное масло. В ста граммах продукта содержится до 70 процентов полиненасыщенных жирных кислот. Стоит обратить внимание и на горький шоколад. Содержание какао должно быть не меньше 55%. Антоцианы и флаванолы в составе горького шоколада усиливают приток крови к мозгу. Елена Коновалова Нутрициолог

Яйца также являются важным продуктом благодаря содержанию витаминов группы B, замедляющих возрастные изменения мозга, и холина в желтке, необходимого для работы нервной ткани. Как отметила специалист, два яйца в день покрывают суточную потребность в холине.

Кроме того, схожий эффект дают грецкие орехи, содержащие магний, мелатонин и омега-3, которые ускоряют обработку информации, улучшают память и защищают клетки мозга, а витамин Е в их составе замедляет развитие болезни Альцгеймера. Сухофрукты же являются природным энергетиком. Они очищают сосуды, снижают уровень «плохого» холестерина и улучшают концентрацию внимания. А снизить усталость помогают бананы, богатые калием.

Бобовые, особенно фасоль, стабилизируют уровень сахара в крови, защищая от резких перепадов энергии. Также важно пить достаточное количество воды.

«Обезвоживание негативно сказывается на всех органах и системах организма, лишая сил и энергии», — заключила Коновалова.