Щит от простуд: Россиян призвали в сентябре добавить в рацион пять продуктов

Сезонные дары природы эффективно укрепляют иммунитет и восполняют витаминный запас. Об этом врач нутрициолог, диетолог Надежда Литвинова-Гразион рассказала в комментарии для Здоровье Mail.

Специалист выделила пять ключевых продуктов. Облепиха сохраняет полезные свойства даже после сушки, помогая при анемии и стрессе, а ещё содержит самое большое количество витаминов. Яблоки нормализуют метаболизм благодаря клетчатке и являются наиболее доступными.

Кабачки идеальны для контроля веса и улучшения микрофлоры кишечника. Тыква особенно полезна для мужского здоровья.

«Тыквенные семечки обладают мощным противопаразитарным действием, а также содержат микроэлемент цинк, участвующий в выработке тестостерона, за счет чего тыква стимулирует половую функцию у мужчин, а также является средством профилактики простатита», — отметила эксперт.

Грибы (опята, шампиньоны, лисички) при правильном приготовлении помогают контролировать вес и укрепляют костную систему.