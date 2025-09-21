Щит от простуд: Россиян призвали в сентябре добавить в рацион пять продуктов
Диетолог Литвинова-Гразион: В сентябре важно включать в рацион облепиху и яблоки
Сезонные дары природы эффективно укрепляют иммунитет и восполняют витаминный запас. Об этом врач нутрициолог, диетолог Надежда Литвинова-Гразион рассказала в комментарии для Здоровье Mail.
Специалист выделила пять ключевых продуктов. Облепиха сохраняет полезные свойства даже после сушки, помогая при анемии и стрессе, а ещё содержит самое большое количество витаминов. Яблоки нормализуют метаболизм благодаря клетчатке и являются наиболее доступными.
Кабачки идеальны для контроля веса и улучшения микрофлоры кишечника. Тыква особенно полезна для мужского здоровья.
«Тыквенные семечки обладают мощным противопаразитарным действием, а также содержат микроэлемент цинк, участвующий в выработке тестостерона, за счет чего тыква стимулирует половую функцию у мужчин, а также является средством профилактики простатита», — отметила эксперт.
Грибы (опята, шампиньоны, лисички) при правильном приготовлении помогают контролировать вес и укрепляют костную систему.
