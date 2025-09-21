Враги молодости: Life.ru узнал, какие продукты ускоряют старение

Скорость старения организма зависит от ряда факторов, не последнюю роль среди которых играет рацион человека. Какие продукты ускоряют этот процесс, рассказала Life.ru врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова.

Это, в частности, хлебобулочные изделия. Они готовятся из белой муки, которая в организме быстро превращается в глюкозу, избыток которой отражается на состоянии кожи. Поэтому регулярное употребление таких продуктов, даже без добавления сахара, может заметно ускорить старение. Эльвина Бинатова Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника»

Следующий враг молодости — сахар, излишек которого всё также негативно отражается на состоянии кожи. Поэтому сладости, газировки и пакетированные соки лучше заменить на горький шоколад, травяные чаи или морсы.

Не менее опасен и переизбыток соли, который задерживает жидкость в организме и вызывает хроническую отёчность. На фоне этого кожа растягивается и может не восстановиться. Поэтому важно следить за тем, чтобы суточное потребление соли не превышало пяти граммов.

«При этом важно отметить, что высокое содержание соли характерно для колбасных изделий. К тому же, в них много консервантов, вредных для здоровья. Поэтому своим пациентам я рекомендую полностью отказаться от таких продуктов, заменив их на мясо — курицу или говядину в отварном или запечённом виде», — говорит врач.

К продуктам, ускоряющим старение, относятся и рафинированные, то есть, очищенные крупы. В основном они содержат только быстрые углеводы и почти никаких полезных веществ. Лучше отдавать предпочтение цельнозерновым сортам, например неочищенному рису, которые сохраняют витамины и минералы, необходимые для организма. Ещё один продукт старения — пастеризованное молоко, так как в процессе обработки оно теряет значительную часть полезных веществ.