В России чипсы и газировку хотят маркировать из-за вреда для здоровья

Член Общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести маркировку чипсов и газированных напитков как вредных продуктов, аналогично табаку и алкоголю. Идею поддержала кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова, которая отметила, что в России становится всё меньше здоровых людей, в том числе детей.

«Если человек увидит на упаковке красные метки, он задумается, нужно ли ему вообще употреблять этот продукт. Конечно, эти напоминания будут действовать только на сознательных людей, но во всём мире это уже широко используется, надеюсь, будет актуально и в России», — подчеркнула врач в беседе с 360.ru.

Русакова также предложила повысить цены на чипсы и газировку, сделать их упаковки менее привлекательными и убрать эти товары с касс магазинов, чтобы снизить их доступность и привлекательность. Инициатива направлена на борьбу с ожирением, диабетом и другими проблемами здоровья, связанными с потреблением продуктов с высоким содержанием сахара и трансжиров.

А ранее Life.ru рассказывал, что Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил ввести налог на вредные продукты для борьбы с ожирением. Эта проблема затрагивает все возрастные группы: избыточная масса тела наблюдается у 40% детей среднего школьного возраста и 70% взрослых старше 70 лет, при этом количество пациентов только растёт.