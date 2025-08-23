Не просто перекус: Врач раскрыла, чем опасны чипсы для организма

Ежедневное употребление чипсов способствует повышению уровня «плохого» холестерина и наносит серьезный вред сердечно-сосудистой системе. Об этом РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Есть чипсы каждый день неполезно. Как правило, в продукте содержится много насыщенных жиров и трансжиров — они способствуют повышению уровня «плохого» холестерина, вредят здоровью сосудов и сердца: повышают риск атеросклероза, гипертонии», — сказала Кашух.

Специалист уточнила, что в подобных снеках также содержится чрезмерное количество соли, причём всего одна пачка может покрывать до половины дневной нормы её потребления. Это не только увеличивает нагрузку на почки, но и дополнительно повышает риск роста артериального давления, что представляет особую опасность для гипертоников.

По словам гастроэнтеролога, высокий гликемический индекс чипсов, который составляет около 70-80 единиц, провоцирует резкий скачок уровня глюкозы в крови. В результате на поджелудочную железу ложится дополнительная нагрузка, так как ей приходится вырабатывать большое количество инсулина для переработки поступившей глюкозы.

Эксперт добавила, что в процессе обжаривания картофеля в масле при высоких температурах образуется акриламид – потенциально канцерогенное вещество, способное провоцировать развитие онкологических заболеваний.

В заключение Кашух отметила, что употребление чипсов повышает риск развития воспалительных процессов в организме из-за образования свободных радикалов. Эти агрессивные молекулы повреждают клетки, ускоряя старение тканей, способствуя развитию хронических болезней и снижая способность организма к восстановлению после перенесенных заболеваний.