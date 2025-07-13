Удар по почкам: Россиян предупредили, почему нельзя налегать на чипсы из водорослей

Переедание чипсов из сушёных водорослей (нори) нежелательно, поскольку это может привезти к избытку йода в организме. Такое заявление сделал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров в беседе с «Газета.ru».

«Переедание чипсов из водорослей приводит к избытку йода, а это, в свою очередь, нарушает функцию щитовидной железы, особенно при аутоиммунных заболеваниях. Более того, некоторые производители добавляют в продукт много соли, что опасно при гипертонии и болезнях почек», -- ответил эксперт.

Нори также могут накаливать химические вещества, в частности мышьяк, свинец и кадмий, особенно, если водоросли выращивали в загрязнённых водах. Дешёвые марки чипсов, как и многие другие снеки, содержат усилители вкуса и ароматизаторы. Поэтому людям с заболеваниями щитовидной железы следует проконсультироваться со специалистом перед тем, как включать такую закуску в рацион.

Быстров также напомнил, что водоросли следует есть дозировано для получения от них пользу. Норма потребления: не более 1-2 листов в день, и не на ежедневной основе. Нори можно употреблять всего 2-3 раза в неделю.