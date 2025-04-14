Диетолог объяснила, кому нельзя увлекаться сушёными листьями нори

Листья нори являются вкусным и полезным продуктом с низким содержанием калорий, однако людям с гипертиреозом (заболевание щитовидной железы) не следует ими увлекаться. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала диетолог Ольга Панова.

Диетологи отмечают высокое содержание йода в сушёных водорослях нори. Они производятся в восточной Азии уже около тысячи лет. Чтобы на весах получить килограмм сухого продукта, потребуется собрать около 10 килограммов водорослей.

«В нори всего лишь 35-45 ккал на 100 г, при этом в них большое количество β-каротина, фолиевой кислоты, витамина В9 и большое содержание йода. В 5 г нори содержится 57 мкг йода – это примерно 38% от рекомендуемой суточной нормы», – пояснила специалист.

Листья нори содержат антиоксиданты, каротиноиды и клетчатку, которая облегчает процесс пищеварения и выравнивает уровень сахара и холестерина. Однако слишком часто поедать продукт не следует людям с гипертиреозом. По словам медика, в день безопасно съедать 2-3 листа водорослей. При наличии заболеваний щитовидной железы, употреблять их в больших объёмах не рекомендуется.