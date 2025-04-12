Язвенникам нельзя: Диетолог раскрыла, для кого опасны ананасы
Диетолог Русакова: Беременным стоит исключить ананас из рациона
Ананасы — это вкусные и питательные фрукты, однако их употребление может быть небезопасным для некоторых людей. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Ананасы — это вкусные и питательные фрукты, однако их употребление может быть небезопасным для некоторых людей. Диетолог Дарья Русакова предупредила в беседе с URA.RU, что их не рекомендуется тем, у кого повышенная кислотность желудка, гастрит, язва или рефлюксная болезнь, так как содержащиеся в них органические кислоты могут раздражать слизистую оболочку. Особенно осторожными следует быть в период обострения этих заболеваний.
Кроме того, перед добавлением ананасов в рацион стоит убедиться в отсутствии аллергии или непереносимости. Беременным женщинам также стоит избегать этого фрукта, поскольку он может вызывать сокращения матки из-за наличия протеолитического фермента бромелайна, что может негативно сказаться на здоровье будущего ребёнка.
Важно помнить о взаимодействии ананасов с некоторыми лекарственными средствами. Они могут блокировать действие антибиотиков, спазмолитиков, антигистаминов и противоаритмических препаратов. Поэтому людям, принимающим такие лекарства, следует проявлять осторожность при употреблении ананасов и учитывать возможные аллергические реакции.
Ранее стало известно, что в ананасе есть не самое приятное вещество — фермент бромелайн. Попадая в организм, бромелайн начинает расщеплять белки. Это может быть полезно, например, при мариновании мяса или после плотного мясного обеда для облегчения пищеварения. Однако бромелайн не различает, что именно расщепляет, и может воздействовать на слизистые оболочки, вызывая раздражения в ротовой полости.