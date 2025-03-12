Язвы и кровотечения: В День ананаса диетолог раскрыла коварство этого фрукта

12 марта отмечается День ананаса. Любимый многими фрукт таит в себе и ряд опасностей. Кому его не стоит употреблять и есть ли «смертельная доза» ананаса, Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Всё зависит от того, какой ананас — сладкий или кислый. Если ананас сладкий, то в нём много фруктозы. Фруктоза не требует выброса инсулина и, соответственно, не вызывает чувство насыщения, из-за чего можно переесть. Однако большое количество фруктозы не очень полезно для печени и может способствовать ожирению. Правда, такое количество ананаса вряд ли кто-то съест. Елена Соломатина Врач-диетолог

Есть в ананасе и не самое приятное вещество — фермент бромелайн. Попадая в организм, он начинает расщеплять белок. С одной стороны, это полезно: можно, например, замариновать мясо в ананасе или съесть его после обильного «мясного» обеда, чтобы помочь переварить пищу. Но бромелайну всё равно, что расщеплять, и для него наши слизистые — это тоже белок. Поэтому он может разъедать слизистые, вызывая неприятные ощущения в ротовой полости. По словам Соломатиной, если съесть много ананаса, у некоторых людей могут появиться язвочки. А если уже есть повреждения, такие как гастрит, язва или боли в желудке, то ананас может усугубить ситуацию вплоть до кровотечения.

Смертельную дозу ананаса, конечно, съесть невозможно, но чрезмерное употребление может вызвать внутренние повреждения и кровотечения. Также ананас противопоказан при мочекаменной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), так как может вызывать болезненные и неприятные ощущения. Елена Соломатина Врач-диетолог

Но в целом ананас — это не такой уж плохой фрукт. Он содержит много витаминов, микро- и макроэлементов. Все страшилки вокруг него связаны в основном с бромелайном и его свойствами, но это скорее «относительная» страшилка, заключила диетолог.