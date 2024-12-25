Шеф-повар раскрыл, как одним действием определить спелость ананаса

Новый год — это время, когда можно побаловать себя и родных чем-то вкусненьким. Нередко в центре праздничного стола можно увидеть ананас. Чтобы этот фрукт радовал не только глаза, но и желудок, следует учесть несколько правил при покупке.

По словам шеф-повара Станислава Ахметшина, спелый и сочный ананас должен быть овальным, упругим и с кожурой ярко-жёлтого или оранжевого цвета. На фрукте не должно быть белесых бороздок и коричневых пятен. Весить он должен около двух килограммов.

«Ананас можно проверить также как арбуз — по его звуку. То есть, если он глухой — значит ананас спелый», — добавил шеф-повар в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Зелёная ботва должна вытягиваться, но с трудом. Если она отрывается без особых усилий, то это говорить о перезрелости фрукта. Хранить ананас можно при комнатной температуре около 10 градусов. Так тропический плод сохранит вкус и аромат до самого застолья.