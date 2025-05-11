«Выводит из стресса»: Россиянам рассказали, почему стоит налегать на морскую капусту

Морская капуста — это род водорослей, ламинария, и ничего общего с капустой не имеет. В Японии именно она — царица стола, потому что считается самым полезным продуктом, рассказала Life.ru и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По её словам, бурые водоросли ламинарии содержат полезные для организма минералы (йод, калий, натрий, серу, медь, магний, железо, фосфор) и витамины (А, В1, В2, В12, С, D, Е), и их там в несколько раз больше, чем в обычной капусте и многих других овощах.

«Всего в 40 граммах морской капусты содержится суточная норма йода, который к тому же легко усваивается организмом. Потребление ламинарии позволяет восполнить дефицит йода в организме, за счёт чего нормализуется функция щитовидной железы. Успокаивает ЦНС, повышает работоспособность организма, выводит из затяжного стресса», — рассказала эксперт.

По её словам, морская капуста помогает бороться с «плохим» холестерином и убирать отложения на стенках сосудов, способствует разжижению крови, препятствует образованию тромбов. Кроме того, она нормализует менструальный цикл и гормональный фон у женщин и является профилактическим средством против женских гинекологических заболеваний (трихомонадного кольпита, воспалений придатков и матки).

Морскую капусту считают продуктом долголетия. Она обезвреживает радионуклиды, выводит соли тяжёлых металлов и токсины, снижает риск заболевания раком. Данными свойствами ламинария обязана биологически активным веществам — альгинатам. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

По словам биолога, морская капуста нормализует работу кишечника, оказывает мягкое слабительное действие, показана к употреблению при хронических запорах. В желудке имеет способность разбухать, что вызывает рефлекторное усиление перистальтики кишечника.

«Однако в случае избытка йода может возникнуть гиперфункция щитовидной железы. Её [морскую капусту] нельзя употреблять беременным, людям с проблемами почек, а также на неё возможна аллергия. При переедании морской капусты может наблюдаться тяжесть в желудке и диарея», — отметила специалист.