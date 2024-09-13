Названа смертельная доза шоколада Врач Иванов: Переедание шоколада может привести к дрожи в руках и головной боли 13 сентября, 11:24 13 сентября отмечается День шоколада. Обложка © freepik.com

13 сентября отмечается День шоколада. Это лакомство помогает нам пережить стрессы, повысить настроение и даже снизить давление. А какая его доза может быть опасной или даже смертельной? Об этом Life.ru рассказал эксперт лаборатории «Гемотест», врач Роман Иванов.

По словам врача, в какао-бобах, которые используют для производства шоколада, есть алкалоид теобромин. Он обладает лёгким стимулирующим свойством, расширяет сосуды, способствуя снижению давления, и оказывает незначительный мочегонный эффект. Поэтому несколько ломтиков шоколада помогают улучшить настроение и сосредоточиться.

Но при чрезмерном употреблении сладкого теобромин может привести к расстройству ЖКТ и ухудшить работу сердечно-сосудистой системы. Он вызывает учащенное сердцебиение, дрожь в руках, головную боль, усиленное потоотделение.

Для человека летальная доза этого алкалоида — 1 грамм (1000 мг) на килограмм веса. То есть, для человека весом 60 кг это 60 граммов. Больше всего теобромина содержится в тёмном (горьком) шоколаде — до 4 мг на 1 кг продукции. То есть, чтобы получить смертельную дозу, человеку надо будет съесть 15 кг горького шоколада за один присест. В молочном шоколаде содержание этого алкалоида значительно меньше, поэтому для получения этого количества теобромина придётся собрать несколько десятков килограммов шоколадных плиток и батончиков. Роман Иванов Эксперт лаборатории «Гемотест», врач

А вот для домашних животных шоколад действительно может оказаться смертельным ядом. Для собаки летальная доза теобромина составляет 300 мг на 1 кг веса, для кошки — 200 мг. Для человека же при злоупотреблении шоколадом куда выше вероятность не отравиться алкалоидом, а получить аллергическую реакцию, расстройство пищеварения, а в перспективе — избыточный вес и сахарный диабет.

А вот рекомендованная доза шоколада в день составляет 50 граммов горького шоколада (около восьми долек) или 20 граммов молочного или белого (три дольки в плитке). Как и у многих других продуктов, у шоколада есть противопоказания — о них читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев