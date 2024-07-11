В День шоколада врач объяснила, сколько долек можно съесть за раз Врач Кашух: В день можно съедать около 8 долек горького шоколада 11 июля, 08:08 В день можно съедать около 8 долек горького шоколада. Обложка © Freepik.com

11 июля отмечается очень вкусный праздник — День шоколада. Когда, как не сегодня, побаловать себя этим лакомством? О том, есть ли в шоколаде польза и сколько долек можно съедать в день, Life.ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Один из основных компонентов шоколада — какао-бобы. Эти растения содержат полезные вещества — витамины группы В, магний, цинк, марганец. Они улучшают работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют кости, поддерживают нервную систему и гормональный баланс, стимулируют умственную активность и в целом положительно сказываются на иммунитете. Также в состав какао-бобов входят полифенолы — они защищают организм от свободных радикалов, агрессивных форм кислорода. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Самыми полезными считаются горький и тёмный шоколад: они содержат меньше сахара и максимум какао-бобов — от 50 до 85%. В молочном и особенно в белом шоколаде, наоборот, сахара много, а какао-бобов гораздо меньше или нет совсем.

В день достаточно съедать 50 граммов горького шоколада (около восьми долек) или 20 граммов молочного или белого (три дольки в плитке).

Как и у многих других продуктов, у шоколада есть противопоказания. Врач не рекомендует употреблять его людям с аллергией на какао-бобы. Также с осторожностью шоколад можно есть людям с артериальной гипертензией (в состав шоколада входит кофеин, который повышает артериальное давление) и тем, у кого диагностирована гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — ГЭРБ (после употребления шоколада может появиться изжога). А заменить шоколад можно натуральными мармеладом, пастилой, фруктами или сухофруктами.

Сегодня магазины предлагают огромное множество видов шоколада, и хочется выбрать не просто вкусный продукт, но и максимально натуральный. Как по хрусту и таянию вычислить настоящий безопасный десерт, читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев