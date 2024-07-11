Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

В День шоколада врач объяснила, сколько долек можно съесть за раз

Врач Кашух: В день можно съедать около 8 долек горького шоколада

11 июля, 08:08
В день можно съедать около 8 долек горького шоколада. Обложка © Freepik.com

В день можно съедать около 8 долек горького шоколада. Обложка © Freepik.com

11 июля отмечается очень вкусный праздник — День шоколада. Когда, как не сегодня, побаловать себя этим лакомством? О том, есть ли в шоколаде польза и сколько долек можно съедать в день, Life.ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Один из основных компонентов шоколада — какао-бобы. Эти растения содержат полезные вещества — витамины группы В, магний, цинк, марганец. Они улучшают работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют кости, поддерживают нервную систему и гормональный баланс, стимулируют умственную активность и в целом положительно сказываются на иммунитете. Также в состав какао-бобов входят полифенолы — они защищают организм от свободных радикалов, агрессивных форм кислорода.

Екатерина Кашух

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Один из основных компонентов шоколада — какао-бобы. Эти растения содержат полезные вещества — витамины группы В, магний, цинк, марганец. Они улучшают работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют кости, поддерживают нервную систему и гормональный баланс, стимулируют умственную активность и в целом положительно сказываются на иммунитете. Также в состав какао-бобов входят полифенолы — они защищают организм от свободных радикалов, агрессивных форм кислорода.
Один из основных компонентов шоколада — какао-бобы. Эти растения содержат полезные вещества — витамины группы В, магний, цинк, марганец. Они улучшают работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют кости, поддерживают нервную систему и гормональный баланс, стимулируют умственную активность и в целом положительно сказываются на иммунитете. Также в состав какао-бобов входят полифенолы — они защищают организм от свободных радикалов, агрессивных форм кислорода.

Самыми полезными считаются горький и тёмный шоколад: они содержат меньше сахара и максимум какао-бобов — от 50 до 85%. В молочном и особенно в белом шоколаде, наоборот, сахара много, а какао-бобов гораздо меньше или нет совсем.

Лакомство, сводящее с ума: Из-за этого шоколада русский поэт чуть не оказался в тюрьме
Лакомство, сводящее с ума: Из-за этого шоколада русский поэт чуть не оказался в тюрьме

В день достаточно съедать 50 граммов горького шоколада (около восьми долек) или 20 граммов молочного или белого (три дольки в плитке).

Как и у многих других продуктов, у шоколада есть противопоказания. Врач не рекомендует употреблять его людям с аллергией на какао-бобы. Также с осторожностью шоколад можно есть людям с артериальной гипертензией (в состав шоколада входит кофеин, который повышает артериальное давление) и тем, у кого диагностирована гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — ГЭРБ (после употребления шоколада может появиться изжога). А заменить шоколад можно натуральными мармеладом, пастилой, фруктами или сухофруктами.

Профессор раскрыла, почему советский шоколад был лучше современного
Профессор раскрыла, почему советский шоколад был лучше современного

Сегодня магазины предлагают огромное множество видов шоколада, и хочется выбрать не просто вкусный продукт, но и максимально натуральный. Как по хрусту и таянию вычислить настоящий безопасный десерт, читайте на Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!