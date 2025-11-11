Врач раскрыла, кому грозит появление «офисного» живота

Утром живот плоский, а к вечеру брюки начинают давить не только из-за питания. По словам гастроэнтеролога Алсу Галеевой, чаще всего виновата малоподвижность и длительное сидение в неправильной позе. При этом сдавливается диафрагма, нарушается дыхание, кровообращение и лимфоотток, что приводит к вечернему вздутию и отёкам.

Доктор в беседе с «Газетой.ru» объяснила, что постоянная сутулость, сидение нога на ногу и «поджатые» плечи способствуют спазмам мышц и ослаблению пресса. Чтобы избежать этого, важно правильно организовать рабочее место: ноги должны стоять на полу, колени под углом 90 градусов, пояснице нужна опора, а монитор — на уровне глаз.

Галеева советует делать перерывы каждые 30–45 минут, вставать, разминаться и глубоко дышать, включая диафрагму. Помогут простые движения — плавные наклоны таза, растяжка бёдер и упражнение «Кошка-Корова». Также стоит пить достаточно воды в течение дня и не есть на ходу. Чтобы снять вечернюю отёчность, врач рекомендует полежать 10–15 минут с поднятыми ногами и сделать лёгкий массаж живота по часовой стрелке.

«Офисный живот» — это не столько следствие лишнего веса, сколько результат статичной позы и мышечного дисбаланса. Если начать с небольших изменений в привычках, тело ответит благодарностью уже через несколько дней», — подытожила специалист.

А ранее Life.ru писал, почему с возрастом начинает расти живот. По словам специалиста, увеличение объёмов живота и округление талии в зрелом возрасте часто происходят даже без общего набора веса, что является следствием естественных физиологических процессов.