Врач объяснила, почему с возрастом начинает расти живот

Увеличение объёмов живота и округление талии в зрелом возрасте часто происходят даже без общего набора веса, что является следствием естественных физиологических процессов. Об этом рассказала врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

«Здоровый образ жизни способен частично компенсировать изменения в работе стволовых клеток. Для этого нужно быть физически активным, особенно эффективны аэробные нагрузки (ходьба, плавание, велосипед). Питаться сбалансированно», — объяснила медик kp.ru.

Также, по словам эксперта, стоит уменьшить потребление простых сахаров, таких как сладости, газировка и белый хлеб, и увеличить количество овощей и белка в рационе. Павлова призвала следить за своим весом и минимизировать воспалительные процессы в организме, отказавшись от фастфуда и взяв под контроль стресс. Она уточнила, что возрастные изменения — не приговор, а понимание их механизмов даёт возможность скорректировать образ жизни и сохранить здоровье на долгие годы.