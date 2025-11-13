Это убьёт вашего питомца: какими 10 продуктами со стола нельзя кормить кошек и собак

Запретных продуктов для собак и кошек очень много. Это практически весь человеческий стол, даже некоторые элементы здорового людского питания. Наши домашние хищники привыкли есть мясо, они делали это тысячелетиями, но в 2025 году им лучше давать не сырое, а варёное. Естественный рацион для кошки — это 70% мясца, остальное — рыба и овощи. Для собаки нужно где-то 60% мяса, остальное — крупы, тоже овощи. А вот фрукты могут для кошек и собак быть опасны. Рассказываем о смертельных для питомцев угощениях в материале.

Опасность № 1: Теобромин

Теобромин для собак и кошек невероятно опасен. Он содержится в шоколаде. И в какао. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Теобромин содержится в шоколаде. Theobroma cacao — это латинское название дерева, из которого делают шоколад. Шоколад опасен для собак и кошек в любых его проявлениях. Никогда не оставляйте в доступности для питомца ни конфеты, ни плитки, ни какао-порошок. Как у кошки, так и у собаки от шоколада может возникнуть ситуация с летальным исходом. Кофеин, теофиллин и теобромин вместе способны вызвать остановку сердца. Но даже если страшное миновало, вред всё равно велик. Теобромина в шоколаде больше всего. Люди его усваивают быстро, а животные — нет. Вещество накапливается в организме и вызывает серьёзные отравления.

Опасность № 2: Орехи

Орехи — почти такой же ужас, как и шоколад с его теобромином. Кошки и собаки могут случайно «переместить» их осколки в дыхательные пути. Вы догадываетесь, что это значит. Кроме того, фосфор и жиры в составе орехов вызывают у кошек тяжелейшие отравления, при которых прямой путь в реанимацию. Собаки реагируют немного спокойнее, но для них это всё равно вредное лакомство, сокращающее срок жизни.

Опасность № 3: Авокадо

Для собак и кошек авокадо — это не правильное питание, а убийца. Только люди могут это есть. Фото © Freepik

В безобидном для людей фрукте, авокадо, содержится нечто невероятно опасное для кошек и собак. Это персин. Совсем незаметное вещество для людей, но для братьев наших меньших — смертоносный токсин. Его содержат кожура, листья, кора, косточка и мякоть. Ни в коем случае нельзя давать питомцам авокадо. Это может привести к затруднению дыхания и остановке сердца.

Опасность № 4: Грибы

Грибы для собак и кошек токсичны в любом виде. Если человек ещё может найти для себя съедобные виды, то питомец — нет. Домашним животным любые грибы могут повредить печень, почки и нервную систему, не говоря уже о проблемах с ЖКТ. А если вы на прогулке в лесу и собака полезла «по грибы», пресекайте это немедленно! Мухоморы, бледные поганки, ложные дождевики — одни из самых частых причин смертей питомцев. А от съедобных грибов, независимо от степени обработки, собаку или кошку может сильно «залихорадить».

Опасность № 5: Дрожжевое тесто

Для собак и кошек дрожжевое тесто — это не «вкусняшка». Это ад. Им нельзя такое есть. Фото © Freepik

Дрожжевое тесто гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд. Тут прямое пересечение с другим опасным для кошек и собак продуктом — алкоголем. Во-первых, дрожжевое тесто вызывает в пищеварительной системе собак и кошек вздутие и даже скручивание желудка либо кишечника. Во-вторых, при брожении внутри организма оно выделяет алкоголь потому, что так делают дрожжи. В итоге у кота или пса может быть тяжёлое алкогольное отравление. Не хотите, чтобы ваш питомец закончил как Эдгар Алан По? Не давайте ему дрожжевое тесто.

Опасность № 6: Лук и чеснок

Лук и чеснок полезны для человеческого иммунитета, они повышают устойчивость к болезням, чеснок в марле в нулевые вешали детям на кофточки на булавку и так далее. Про неоспоримую пользу уже не говорят, если у нас лук-порей или лук-батун. Они просто вкусненькие. Но это для людей. У кошек и собак совсем другое устройство организма. Те вещества, которые помогают людям, в организме питомцев разрушают красные кровяные клетки. В итоге у кошек и собак развивается анемия. Если запустить такое состояние, рискуете питомца просто потерять.

Опасность № 7: Соль

Кошкам и собакам нельзя употреблять соль в больших количествах. Это связано с их биологией. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VLADIMIR VK

У людей потовые железы расположены по всему телу. У кошек и собак ситуация иная. Пот выделяется только через подушечки лап, а остальной процесс охлаждения происходит через особый режим дыхания. Небольшое количество соли добавляют им в корма потому, что оно необходимо для жизни. Но солить пищу своим питомцам категорически нельзя. Обезвоживание и отравление, нагрузка на сердце и судороги... Отравление ионами натрия в соли заставляет питомца пить больше воды, но кровь сгущается, нагрузка на сердце увеличивается... Никакой соли.

Опасность № 8: Сладости

Сахар питомцам тоже противопоказан. Их пищеварительная система не может его переработать. В результате возникают опасные скачки инсулина. Поэтому собака или кошка может даже «заработать» диабет от таких «угощений». Ещё опаснее — сладости с сахарозаменителями, например ксилитом. Для питомцев это яд. Он тоже вызывает диабет и может отправить домашнего любимца к праотцам раньше срока.

Опасность № 9: Жареная и жирная пища

Для собак и кошек жареная пища ещё вреднее, чем для человека. Они травятся даже правильными жирами в авокадо, что будет от зажарки, как думаете? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Quality Stock Arts

Жареную пищу кошкам и собакам нельзя предлагать ни в коем случае. Некоторые и так откажутся, некоторые постараются её украсть, но не позволяйте им этого. Для кошки и для собаки жареная пища — это гарантированный панкреатит. Воспаление поджелудочной железы, от которого питомца постоянно тошнит. Печень и почки тоже начинают плохо функционировать, так что избегайте жареного сами и не угощайте им питомцев.

Опасность № 10: Изюм и виноград

Виноград и его производное, изюм, тоже опасны для собак и кошек. Учёные выяснили это недавно и даже ещё не нашли токсин, который вызывает у питомцев болезненные состояния. Наверняка это что-то связанное с фруктозой и глюкозой, которые содержатся в ягоде. В самом плохом случае виноград или изюм вызывают острую почечную недостаточность как у кошек, так и у собак. Это может привести и к летальному исходу.