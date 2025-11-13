Третий выброс плазмы достиг Земли и вызвал сильнейшее за 10 лет полярное сияние

Третий выброс солнечной плазмы достиг Земли ночью 13 ноября. Он стал причиной одних из самых мощных полярных сияний за последнее десятилетие. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Северное сияние ночью 13 ноября. Видео © Telegram/Лаборатория солнечной астрономии/Софья

Учёные отметили, что полярные сияния наблюдали с широт 45 градусов. К утру полярный овал переместился в сторону Европы и Канады. Местные жители успели запечатлеть яркое сияние на фото и видео, а затем поделились своими снимками. Наиболее яркое северное сияние наблюдали в Иркутской области.