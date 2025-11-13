Третий выброс плазмы достиг Земли и вызвал сильнейшее за 10 лет полярное сияние
Иркутская область. Обложка © Telegram/Полярные сияния/Алексей
Третий выброс солнечной плазмы достиг Земли ночью 13 ноября. Он стал причиной одних из самых мощных полярных сияний за последнее десятилетие. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Северное сияние ночью 13 ноября. Видео © Telegram/Лаборатория солнечной астрономии/Софья
Учёные отметили, что полярные сияния наблюдали с широт 45 градусов. К утру полярный овал переместился в сторону Европы и Канады. Местные жители успели запечатлеть яркое сияние на фото и видео, а затем поделились своими снимками. Наиболее яркое северное сияние наблюдали в Иркутской области.
Как сообщал Life.ru, магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю ещё утром 12 ноября. Она почти достигла максимального показателя G5. То было первое из трёх плазменных облаков, вызванных экстремальной вспышечной активностью Солнца в последние дни. Ночью Землю догнало третье облако.