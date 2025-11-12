Магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю

Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая максимального показателя G5, обрушилась на Землю 12 ноября. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это первое из трёх плазменных облаков, вызванных экстремальной вспышечной активностью Солнца в последние дни. Учёные прогнозируют, что основной пик воздействия придётся на середину суток.

На фоне происходящих событий над планетой формируется одна из самых мощных за последние годы зон полярных сияний. Специалисты отмечают, что в настоящий момент пик этого явления наблюдается в западном полушарии, охватывая территорию США и Канады.

«В настоящий момент сохраняется надежда, что на наблюдающемся экстремальном уровне находятся параметры лишь фронтальных структур плазмы, и далее интенсивность воздействия на Землю хоть немного снизится», — отметили в лаборатории.

Напомним, что 10 ноября на Солнце была зафиксирована вспышка последнего класса мощности. Колебания такого уровня могут вызвать геомагнитные возмущения, что, в свою очередь, влияет на работу систем связи, навигации и энергосетей.