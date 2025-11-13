В Госдуме рассказали о снижении инфляции до 4-5% в 2026 году

Уровень безработицы в России в 2026 году опустился до исторически низкой отметки — около 2,1 процента. Это означает, что практически все желающие находят работу, а предприятия активно расширяют штат. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Парламентарий сообщил, что средняя начисленная зарплата в 2025 году превысила показатель прошлого года на 13,6%, а доходы населения продолжают постепенный рост, укрепляя покупательную способность и стимулируя развитие внутреннего рынка.

Фонд национального благосостояния, объём которого сохраняется в пределах 13,1 трлн рублей, остаётся надёжным резервом для финансирования инфраструктурных и социальных программ. К концу 2025 года прогнозируется рост фонда до 13,637 трлн рублей, или до 6,3 процента ВВП. Наблюдается рост корпоративного кредитования на 8-11%, компании активнее берут средства на развитие и модернизацию — следствие понижения ставки. Алексей Говырин Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

На основании предварительных прогнозов парламентарий заявил о вероятном снижении инфляции до 4-5% в 2026 году, что создаст долгосрочные условия для бизнес-планирования. По его оценке, общефедеральная экономика продолжает укрепляться.

«В регионах появляются новые производственные площадки, развивается инфраструктура и логистика, увеличивается число рабочих мест», — заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что введение тринадцатой зарплаты для бюджетников в настоящее время невозможно из-за дефицитного характера федерального бюджета. По её словам, для реализации такой инициативы необходимо дополнительно около одного триллиона рублей, что потребует сокращения финансирования других социальных сфер.