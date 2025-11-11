В Госдуме оценили возможность выплаты российским бюджетникам 13-й зарплаты

Введение тринадцатой зарплаты для бюджетников в настоящее время невозможно из-за дефицитного характера федерального бюджета, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По её словам, для реализации такой инициативы потребуется дополнительно около одного триллиона рублей, что потребует сокращения финансирования других социальных сфер.

Парламентарий отметила, что авторам подобных предложений следовало бы сразу указывать источники компенсации расходов — будь то здравоохранение или другие бюджетные статьи. Она напомнила, что средняя зарплата бюджетников уже выросла примерно на 7% за год, что свидетельствует о проводимой индексации, хотя некоторые коллеги считают эти меры недостаточными.

«Всегда поражаюсь, когда коллеги вносят такие своевременные предложения. Зная, что сегодня и на ближайшие три года у нас дефицитный бюджет, предлагать такое странно», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Напомним, что в проекте федерального бюджета заложена индексация всех социальных обязательств в 2026 году. По словам министра финансов Антона Силуанова, зарплаты бюджетников, пенсии и материнский капитал будут увеличены с учётом инфляции и роста зарплат.