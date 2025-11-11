Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 12:58

В Госдуме оценили возможность выплаты российским бюджетникам 13-й зарплаты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Введение тринадцатой зарплаты для бюджетников в настоящее время невозможно из-за дефицитного характера федерального бюджета, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По её словам, для реализации такой инициативы потребуется дополнительно около одного триллиона рублей, что потребует сокращения финансирования других социальных сфер.

Названы риски обязательной ежегодной индексации зарплат, которую могут ввести в России
Названы риски обязательной ежегодной индексации зарплат, которую могут ввести в России

Парламентарий отметила, что авторам подобных предложений следовало бы сразу указывать источники компенсации расходов — будь то здравоохранение или другие бюджетные статьи. Она напомнила, что средняя зарплата бюджетников уже выросла примерно на 7% за год, что свидетельствует о проводимой индексации, хотя некоторые коллеги считают эти меры недостаточными.

«Всегда поражаюсь, когда коллеги вносят такие своевременные предложения. Зная, что сегодня и на ближайшие три года у нас дефицитный бюджет, предлагать такое странно», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

13-я пенсия в 2025 году: будет ли выплата пенсионерам, последние новости и как оформить
13-я пенсия в 2025 году: будет ли выплата пенсионерам, последние новости и как оформить

Напомним, что в проекте федерального бюджета заложена индексация всех социальных обязательств в 2026 году. По словам министра финансов Антона Силуанова, зарплаты бюджетников, пенсии и материнский капитал будут увеличены с учётом инфляции и роста зарплат.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости экономики
  • Госдума
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar