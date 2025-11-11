Названы риски обязательной ежегодной индексации зарплат, которую могут ввести в России

Ежегодную обязательную индексацию зарплат на уровень не ниже инфляции предыдущего года планируют законодательно закрепить для всех работодателей в России. Как сообщает 360.ru, изменения в статью 134 Трудового кодекса готовятся в Госдуме. Сейчас в ТК РФ не определены конкретные сроки и размер повышения оплаты труда.

Экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев пояснил, что в настоящее время работодатели повышают зарплаты выборочно — только тем сотрудникам, чьё сохранение особенно важно для компании. По его мнению, обязательная индексация станет дополнительным обременением для бизнеса, сравнимым с налогом, и может привести к искусственному вытеснению предприятий с рынка.

Эксперт отметил, что в условиях централизованной экономики подобная мера была бы реализуема за счёт автоматического финансирования, но для коммерческих компаний она создаст дополнительные сложности. При этом инициатива, безусловно, выгодна работникам, которые сейчас получают повышение зарплаты лишь при угрозе ухода к другому работодателю.

«Я в этом вижу популизм и способ забрать ещё немного свободных доходов у организации. Если будет введена индексация под эгидой защиты работников, организации начнут оптимизировать штат сотрудников, из-за чего вырастет безработица», — предупредила вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер.

Напомним, индексация зарплат медицинских работников в Ульяновской области в 2025 году привела к парадоксальным результатам — реальный рост доходов коснулся лишь части персонала, тогда как большинство медиков сохранили прежний уровень выплат, а некоторые столкнулись с их снижением.