Силуанов заявил, что менять НДФЛ каждый год нецелесообразно
Министр финансов России Антон Силуанов. Обложка © Life.ru
Ежегодное изменение параметров налога на доходы физических лиц (НДФЛ) является нецелесообразным. Такое заявление на пленарном заседании Государственной думы сделал министр финансов России Антон Силуанов.
Он пояснил, что правительство может вернуться к рассмотрению вопроса о пересмотре ставки налога на роскошь, однако это не планируется делать в текущем финансовом году. Министр подчеркнул, что частый пересмотр налоговых ставок был бы неправильным решением. Силуанов напомнил, что изменение ключевого для населения налога уже рассматривалось в прошлом году.
Ранее Антон Силуанов заявил, что в проекте федерального бюджета заложена индексация всех социальных обязательств в 2026 году. Зарплаты бюджетников, пенсии и материнский капитал будут увеличены с учётом инфляции и роста зарплат.
