Силуанов заявил, что менять НДФЛ каждый год нецелесообразно

Он пояснил, что правительство может вернуться к рассмотрению вопроса о пересмотре ставки налога на роскошь, однако это не планируется делать в текущем финансовом году. Министр подчеркнул, что частый пересмотр налоговых ставок был бы неправильным решением. Силуанов напомнил, что изменение ключевого для населения налога уже рассматривалось в прошлом году.