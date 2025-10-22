Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 16:17

Силуанов заявил, что менять НДФЛ каждый год нецелесообразно

Министр финансов России Антон Силуанов. Обложка © Life.ru

Министр финансов России Антон Силуанов. Обложка © Life.ru

Ежегодное изменение параметров налога на доходы физических лиц (НДФЛ) является нецелесообразным. Такое заявление на пленарном заседании Государственной думы сделал министр финансов России Антон Силуанов.

Он пояснил, что правительство может вернуться к рассмотрению вопроса о пересмотре ставки налога на роскошь, однако это не планируется делать в текущем финансовом году. Министр подчеркнул, что частый пересмотр налоговых ставок был бы неправильным решением. Силуанов напомнил, что изменение ключевого для населения налога уже рассматривалось в прошлом году.

Силуанов назвал сроки пересмотра налога на роскошь
Силуанов назвал сроки пересмотра налога на роскошь

Ранее Антон Силуанов заявил, что в проекте федерального бюджета заложена индексация всех социальных обязательств в 2026 году. Зарплаты бюджетников, пенсии и материнский капитал будут увеличены с учётом инфляции и роста зарплат.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Новости экономики
  • Антон Силуанов
  • Минфин РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar