Регион
13 октября, 13:15

Силуанов назвал сроки пересмотра налога на роскошь

Обложка © РИА Новости / Совет Федерации РФ

Минфин России рассматривает возможность пересмотра ставки налога на роскошь, однако эти изменения не планируются в текущем финансовом году. Такое заявление на заседании думского комитета по бюджету и налогам сделал министр финансов Антон Силуанов.

«Налоги на роскошь. Знаете, мы повышали же налог на роскошь. Я хочу сказать, что да, это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом финансовом году. Больших денег не даст. Поэтому в нашем текущем пакете мы эти предложения не включили», — пояснил глава ведомства.

Силуанов также добавил, что повышение НДФЛ в 2026 году считает нецелесообразным.

Также в ходе заседания Антон Силуанов прокомментировал проблемы с продажей топлива. Он признал, что несколько российских регионов действительно испытывают трудности в этом вопросе, однако пообещал, что ограничения в снабжении удастся преодолеть в ближайшем будущем.

