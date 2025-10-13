Валдайский форум
13 октября, 10:10

Силуанов: Ограничения в снабжении топливного рынка скоро будут преодолены

Обложка © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ограничения в снабжении внутреннего топливного рынка будут устранены в ближайшее время. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Что касается цен на нефтепродукты в отдельных регионах — действительно, сейчас есть определённые ограничения в снабжении. Но, уверен, они будут преодолены в ближайшее время», — отметил глава Минфина.

С конца лета в ряде регионов России наблюдались перебои с поставками бензина и дизеля, что вызвало рост оптовых цен. В сентябре правительство временно ограничило экспорт топлива и усилило контроль за поставками на внутренний рынок. Ранее Минэнерго сообщало, что запасы нефтепродуктов стабилизируются, а ситуация на АЗС постепенно нормализуется.

