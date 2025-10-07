Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 октября, 14:15

В ФАС пообещали изучить ситуацию с ростом цен на АЗС сразу в трёх регионах России

В ФАС пообещали изучить ситуацию с ростом цен на АЗС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sauko Andrei

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает следить за ситуацией с ростом цен на бензин в Курской области, Крыму и Краснодарском крае. ФАС может вынести новые предупреждения нефтяным компаниям, если цены на топливо продолжат расти, заявил журналистам руководитель ведомства Максим Шаскольский.

«Посмотрим внимательно. По Курской области должны посмотреть. В Крыму проверим. В Краснодарском крае тоже», — добавил он, комментируя вопрос, в каких регионах ФАС изучает ситуацию с ростом цен на АЗС.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Санкт-Петербургской бирже цена бензина Аи-92 достигла исторического максимума, превысив 74 тысячи рублей за тонну. Территориальный индекс по Европейской части России завершил торги на уровне 74 202 руб./т, увеличившись на 0,46%.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

