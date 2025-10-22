Силуанов рассказал, как изменятся доходы россиян в 2026 году

В проекте федерального бюджета заложена индексация всех социальных обязательств в 2026 году. По словам министра финансов Антона Силуанова, зарплаты бюджетников, пенсии и материнский капитал будут увеличены с учётом инфляции и роста зарплат. Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы.

«Социальная политика — первый приоритет. В проекте бюджета в полном объёме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств. В 2026 году рост оплаты труда у «указных» категорий бюджетников составит 7,6%», — сказал он.

Выплаты ветеранам, инвалидам и размер материнского капитала будут проиндексированы на 6,8% — по уровню инфляции за 2025 год. Страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров повысят с 1 января 2026 года на 7,6%. Это объединённая индексация, включающая рост зарплат и инфляцию.

Средний размер пенсии по старости на конец 2026 года, по прогнозу Минфина, достигнет 27 117 рублей. Кроме того, прожиточный минимум увеличится на 1,2 тысячи рублей и составит 18 939 рублей. Это повлечёт за собой рост пособий и других соцвыплат, рассчитываемых исходя из этого показателя.

Также в документ заложено ускоренное повышение минимального размера оплаты труда: в 2026 году МРОТ вырастет до 27 093 рублей. Силуанов подчеркнул, что задача, поставленная президентом — довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году, — будет выполнена.

Ранее сообщалось, что в декабре пенсионеры, получающие страховые выплаты в первые 11 дней месяца, получат их дважды. Такая практика связана с совпадением дней выплат с праздничными и выходными датами, поэтому средства за январь будут перечислены заранее.