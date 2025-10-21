Российские пенсионеры получат двойную выплату перед Новым годом

Пенсионерам, которые получают страховые выплаты в период с 1 по 11 число месяца, в декабре начислят двойную выплату. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

«Важно отметить, что с учётом сложившегося опыта выплаты пенсий при совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днём, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты», — сказал он в беседе с «ФедералПресс».

Из-за продолжительных выходных, охватывающих период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, первая выплата будет за декабрь, а вторая – за январь. Экономист подчеркнул, что благодаря индексации страховых пенсий на 7,6% с 1 января, январская выплата окажется больше декабрьской.

Ранее сообщалось, что в России подростки с 14 лет смогут формировать свою будущую пенсию, если устроятся на официальную работу. Таким образом учащиеся ещё на этапе учёбы смогут положительно повлиять на размер будущих выплат и начать копить баллы.