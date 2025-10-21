В Совфеде напомнили о возможности формирования будущей пенсии с 14 лет

Россияне могут начать формировать будущую пенсию уже с 14 лет, если устроятся на официальную работу. Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина.

«Школьники и учащиеся колледжей могут устроиться на оплачиваемую работу при соблюдении определённых условий с 14 лет. Это поможет им ещё на этапе учёбы положительно повлиять на размер будущей пенсии и начать копить пенсионные баллы до 18-летия», — сказала она.

По словам сенатора, подростки могут официально трудоустраиваться при согласии родителей и органов опеки, а самостоятельно заключать трудовой договор — с 16 лет. Косихина подчеркнула, что закон строго регулирует, где несовершеннолетние могут работать: им запрещено трудиться во вредных условиях или в местах, способных негативно повлиять на моральное развитие, например, в ночных клубах или при продаже алкоголя.

Парламентарий также напомнила, что продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних ограничена. До 16 лет можно трудиться не более 24 часов в неделю, а с 16 до 18 лет — до 35 часов. Если подросток совмещает работу с учёбой, его занятость должна быть сокращена как минимум наполовину.

Ранее сообщалось, что в России призвали упростить процедуру получения пенсионных накоплений, чтобы граждане могли свободно распоряжаться своими средствами. С 2014 года действует мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии, из-за чего все средства работодателей направляются только на страховую пенсию. Накопленные до этого средства граждан остаются, однако их правовой статус до сих пор не определён.