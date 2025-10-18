Сектор Газа
18 октября, 05:35

В Госдуме призвали упростить механизм получения накопительной пенсии

Обложка © Life.ru

В России необходимо упростить процесс получения пенсионных накоплений, чтобы граждане могли легко распоряжаться своими средствами. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в интервью ТАСС.

Он отметил, что с 2014 года действует мораторий на перечисление средств в накопительную часть пенсии и все страховые взносы работодателей идут на страховую пенсию.

«Накопленные средства у граждан остались, но их статус оказался неопределённым», — заявил законодатель.

Гаврилов подчеркнул, что в настоящее время доступ к единовременным выплатам ограничен, поскольку эти средства считаются частью общего бюджета и требуют государственного решения для выдачи.

С 1 января вступает в силу новый порядок получения доплат к пенсии. Что ждёт получателей
Ранее сообщалось, что в России планируется ввести новый статус «Ветеран трудовой деятельности», который предполагает дополнительные выплаты к пенсии за длительный трудовой стаж. Предполагается, что эта законодательная инициатива будет поддержана, а её внедрение займёт от нескольких месяцев до года.

