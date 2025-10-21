Эксперт назвала размер минимальной страховой пенсии по старости в 2026 году

Минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году достигнет 14 287 рублей. Такой прогноз озвучила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Страховая пенсия является самым распространённым видом пенсионного обеспечения в России. Она назначается по наступлении старости, при инвалидности или в случае потери кормильца. Её размер формируется из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов, известных как индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Стоимость одного балла определяется государством, а их количество напрямую зависит от продолжительности трудового стажа и размера заработной платы.

«Для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 30 ИПК. Поскольку стоимость 1 индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составила 145,69 руб., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8 907,7 руб., то на конец года минимальный размер страховой пенсии по старости составлял 13 278,4 руб. После повышения на 7,6% он составит 14 287,49 руб.», — отметила эксперт в беседе с ТАСС.

Профессор добавила, что увеличение на 7,6% объединит в себе индексацию по инфляции и прогнозируемому росту зарплат за 2025 год. Она также сообщила, что Минтруд допускает возможность дополнительной индексации, если фактическая инфляция превысит запланированное значение. Данное повышение будет частью досрочной двойной индексации, запланированной Минфином на 1 января 2026 года.

Эти изменения связаны с реализацией Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, утверждённой правительством в апреле 2025 года. Этот документ предполагает двухэтапную индексацию выплат: с 1 февраля по уровню инфляции прошлого года, а с 1 апреля — исходя из роста доходов Социального фонда России. Доходы фонда, в свою очередь, формируются из страховых взносов и зависят от размера заработных плат в стране.

Ранее сообщалось, что в России подростки с 14 лет смогут формировать свою будущую пенсию, если устроятся на официальную работу. Таким образом учащиеся ещё на этапе учёбы смогут положительно повлиять на размер будущих выплат и начать копить баллы.