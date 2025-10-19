Сектор Газа
19 октября, 09:29

Назван средний размер страховой пенсии в России

Средний размер страховой пенсии в России на сегодняшний день составляет чуть более 24 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Средний размер (страховой пенсии. — Прим. Life.ru) в актуализированном виде составляет сумму чуть более 24 тысяч рублей», сказал он.

Гиринский отметил, что по завершении переходного периода пенсионной реформы страховая пенсия будет выплачиваться женщинам в 60 лет и мужчинам в 65 лет. При этом, для её получения необходимо будет иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.

Напомним, что в России обсуждается инициатива по упрощению процедуры получения пенсионных накоплений, направленная на облегчение доступа граждан к их сбережениям. Сейчас получение единовременных выплат затруднено из-за того, что эти средства рассматриваются как часть государственного бюджета и требуют специального правительственного решения для выдачи.

