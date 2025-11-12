Стало известно, насколько вырастут реальные зарплаты россиян в 2026 году

В следующем году номинальный рост зарплат в России составит 8,4%, тогда как реальное увеличение с учётом инфляции не превысит 2,7%, свидетельствуют данные опроса аналитиков, с которыми ознакомилась газета «Известия». По данным издания, этот показатель оказался вдвое ниже прогноза Минэкономразвития и в 1,5 раза меньше текущего темпа роста доходов населения.

Эксперт Александр Ветерков пояснил, что бизнес приблизился к пределу возможностей в повышении оплаты труда из-за высоких ставок и замедления роста выручки. Тем не менее наиболее существенный рост ожидается в оборонной промышленности, IT и машиностроении, где зарплаты могут увеличиться на 10–20% вследствие дефицита кадров.

В то же время в финансовом секторе, строительстве, торговле и логистике повышение будет умеренным, примерно на уровне инфляции. Представители лёгкой промышленности практически не планируют индексации из-за низкой рентабельности и конкуренции с импортной продукцией.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что введение тринадцатой зарплаты для бюджетников в настоящее время невозможно из-за дефицитного характера федерального бюджета. По её словам, для реализации такой инициативы необходимо дополнительно около одного триллиона рублей, что потребует сокращения финансирования других социальных сфер.