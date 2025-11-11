РБК назвал лучших работодателей 2025 и зарплаты по секторам

РБК представил обновлённый рейтинг российских работодателей, и в 2025 году число участников выросло почти в два раза. В исследовании приняли участие 381 компания с общей численностью сотрудников 3,9 млн человек — на 85% больше, чем годом ранее. Анкетирование было открыто для всех коммерческих организаций со штатом от 50 человек. Дополнительно были опрошены 153,8 тыс. сотрудников компаний из списка.

Итоговый рейтинг формировался по пяти блокам критериев: условия труда, бизнес-эффективность и инновации, социальная ответственность, деловая репутация, а также мнение сотрудников о зарплате, соцпакете, карьерных перспективах и готовности рекомендовать компанию.

Победители рейтинга представлены в группе I — внутри неё места не распределяются, компании перечислены в алфавитном порядке. При этом результаты не зависят от масштаба бизнеса: в числе лидеров есть как крупные холдинги, так и небольшие организации.

Среди крупнейших компаний, вошедших в группу I, — «Сбер», ВТБ, «Росатом», Альфа-банк, «Газпром нефть», НЛМК, «Норникель», «Северсталь», «Сибур», «Яндекс» и другие.

Средняя зарплата среди всех участников рейтинга за год выросла на 9,5% — до 169 964 рублей. Сильнее всего оклады поднялись в промышленности (плюс 16%), телеком-секторе (плюс 15%) и ретейле (плюс 14%). Единственным сектором со снижением зарплат стало образование (минус 5%).

Лидером по уровню доходов в 2025 году стал IT-сектор: средняя зарплата там достигла 210 тыс. рублей. Далее следует лизинг — 207,8 тыс. рублей. Выше среднего уровня также остаются добыча полезных ископаемых, b2c-услуги, строительство и финансы.

Рейтинг работодателей РБК — одно из крупнейших корпоративных исследований в России: проект запущен в 2021 году и ежегодно оценивает ключевые бизнес-сектора по прозрачной методике с обязательным участием сотрудников. Для компаний участие стало инструментом HR-брендинга и способом публично подтвердить качество условий труда.