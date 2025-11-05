Не курьерами и стоматологами едины: Кто в Москве получает 300+ тысяч и больше в 2025 году Оглавление Какая средняя зарплата в Москве в 2025 году Размер средней зарплаты в Москве по отраслям Топ самых высокооплачиваемых работ в Москве в 2025 году Топ-менеджеры и директора IT-специалисты и разработчики Врачи и стоматологи Юристы и адвокаты Инженеры и проектировщики Финансисты и аудиторы Курьеры Менеджеры по продажам Как менялась заработная плата в Москве за последние пять лет У кого самые высокие зарплаты в Москве в 2025 году? Назван топ самых высокооплачиваемых вакансий Москвы — читайте в материале Life.ru. 4 ноября, 22:15 Кто в Москве больше всех получает — полный список. Обложка © Gemini

Москва традиционно остаётся городом с самыми высокими зарплатами в России. В 2025 году рынок труда снова обновил рекорды. По данным Росстата и ведущих рекрутинговых сервисов, средняя зарплата в Москве в 2025 году впервые превысила отметку 145 тысяч рублей в месяц.

Однако «средняя температура по больнице» не отражает реальной картины. В одних профессиях доходы растут в разы быстрее инфляции, в других — почти не меняются. Life.ru собрал последние данные, чтобы показать, кто на самом деле получает самые высокие зарплаты в столице и как изменилась оплата труда москвичей за последние пять лет.

Какая средняя зарплата в Москве в 2025 году

По официальным данным, средняя зарплата в Москве на сегодня составляет около 145 тысяч рублей, медианная — примерно 115 тысяч. Разница объясняется тем, что крупные зарплаты директоров и топ-менеджеров «подтягивают» статистику вверх.

Для сравнения:

в 2020 году средняя зарплата в Москве была 94 тысячи рублей;

в 2022 году — 112 тысяч;

а в 2024-м — уже 136 тысяч.

Таким образом, за пять лет доходы москвичей выросли почти на 55%, несмотря на инфляцию и изменения на рынке труда.

Размер средней зарплаты в Москве по отраслям

Согласно Росстату, самые высокие зарплаты традиционно фиксируются в IT, финансах и промышленности. Но за последние два года резко выросли доходы специалистов в логистике, медицине и инженерных профессиях.

Самые высокооплачиваемые вакансии в 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Лидирует сфера информационных технологий — здесь средняя зарплата около 260 тыс. рублей. В финансах и инвестициях эта сумма составляет 240 тыс. В промышленности и энергетике — 190 тыс., в строительстве — 165 тыс. Сфера медицины и фармацевтики в среднем может принести 150 тыс., логистики и транспорта — 135 тыс., образования и госслужбы — 95 тыс.

Рост заметен даже в тех сферах, где зарплаты традиционно считались «умеренными». Например, средняя зарплата учителя в Москве в 2025 году уже превышает 110 тысяч рублей, а средняя зарплата врача в Москве приближается к 180 тысячам.

Топ самых высокооплачиваемых работ в Москве в 2025 году

А теперь — конкретика. Мы выбрали самые высокооплачиваемые позиции в Москве по состоянию на осень 2025 года.

Топ-менеджеры и директора

Средняя зарплата директора в Москве — от 600 тыс. до 1,2 млн рублей в месяц. Речь идёт о руководителях крупных компаний, банков и IT-структур. Особенно востребованы управленцы с опытом в финансовом контроле и стратегическом планировании.

Директора и топ-менеджеры — сколько зарабатывают. Фото © Shutterstock / FOTODOM / marvent

IT-специалисты и разработчики

Москва остаётся центром цифровой индустрии. Опытный разработчик искусственного интеллекта или DevOps-инженер получает от 400 до 700 тысяч рублей, а ведущие архитекторы ПО — до 900 тысяч.

Врачи и стоматологи

Медицина уверенно догоняет IT. Средняя зарплата стоматолога в Москве — около 300 тысяч рублей, хирургов — 250–400 тысяч. Причина — высокий спрос на частные клиники и растущее число пациентов.

Юристы и адвокаты

Средняя зарплата юриста в Москве держится на уровне 180–220 тысяч рублей, а у корпоративных адвокатов — до 350 тысяч. Профессия снова на подъёме: растёт количество сделок, корпоративных споров и судебных дел.

Юристы и адвокаты — сколько получают в Москве в 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Burdun Iliya

Инженеры и проектировщики

Инженерная сфера получила новый импульс благодаря строительству инфраструктурных проектов. Средняя зарплата инженера в Москве— около 160–200 тысяч рублей, у главных инженеров — выше 300 тысяч.

Финансисты и аудиторы

Здесь стабильность: средняя зарплата бухгалтера в Москве — 130–160 тысяч, а у аудитора — до 250 тысяч рублей.

Курьеры

Профессия курьера пережила ренессанс: средняя зарплата в столице — от 100 до 140 тысяч рублей. У тех, кто работает по расширенному графику или в ночные часы, доход может превышать 180 тысяч рублей. Профессия входит в топ-10 самых востребованных в Москве.

Курьеры получают всё больше. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Менеджеры по продажам

Сильные специалисты в b2b-продажах стабильно зарабатывают от 250 до 400 тысяч рублей, а средняя зарплата менеджера в Москве — около 180 тысяч. Лучшие — с бонусами и процентами от сделок — выходят на полмиллиона.

Как менялась заработная плата в Москве за последние пять лет

За последние годы рост доходов москвичей был неравномерным. Самый бурный скачок произошёл в 2021–2023 годах, когда бизнес активно цифровизировался, а IT-компании соревновались за кадры. В то же время зарплаты в сфере образования, госслужбы и торговли росли медленнее.

Если сравнивать, то в 2020 году средняя зарплата в Москве составила 94 тыс. рублей, в 2021-м — 101 тыс., в 2022-м — 112 тыс., в 2023-м — 127 тыс., в 2024-м — 136 тыс., а в 2025-м — 145 тыс.

В реальном выражении рост составил около 35%. При этом реальная средняя зарплата в Москве по покупательной способности остаётся одной из самых высоких в стране — выше, чем в Санкт-Петербурге и Казани, примерно на 40%.

Предположительно, к 2026 году средняя зарплата в Москве может приблизиться к 160 тысячам рублей. Но одновременно усиливается разрыв между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми профессиями.

Авторы Кирилл Золотарев