Как изменится жизнь россиян с 1 ноября 2025 года: пенсии избранным, долги без суда, блокировка сим-карт и новые штрафы Оглавление Пенсии с 1 ноября 2025: солидная прибавка ждёт только эти категории россиян Долги по налогам с 1 ноября 2025: деньги будут списывать автоматически Блокировка сим-карт с ноября 2025: как проверить, не числится ли на вас лишних номеров Новые штрафы для водителей с 1 ноября 2025: детские кресла, жилеты и круговое движение Наследство с долгами: нотариусы с 24 ноября 2025 начнут раскрывать все скрытые кредиты Полный список законов, которые вступят в силу с 1 ноября 2025 года. Важные изменения в налогах, социальных выплатах, штрафах и в сфере сотовой связи. Что изменится для россиян с 1 ноября, читайте подробнее в материале от Life.ru. 31 октября, 21:20 Новые законы с 1 ноября 2025 — что ждёт россиян. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Metelev, TsibaevAlex, © Gemini

Последний осенний месяц не оставит россиян без очередных изменений в законодательстве. Граждан ожидает ряд новых правил для пользования сим-картами, списание налоговых долгов без суда, а также штрафы для автомобилистов, но самое ожидаемое — повышение пенсий, однако коснётся оно очень узкого круга лиц. А чтобы узнать, кого именно ждёт индексация, читайте материал до конца.

Пенсии с 1 ноября 2025: солидная прибавка ждёт только эти категории россиян

В ноябре 2025 года Социальный фонд России осуществит запланированный перерасчёт пенсионных выплат для определённых категорий пенсионеров. Этот процесс пройдёт автоматически, а значит, никаких заявлений или документов подавать никуда не нужно, все необходимые данные будут взяты из ЕГИССО и трудовых книжек.

Перерасчёт коснётся пенсионеров, достигших 80-летнего возраста. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится в два раза — с 8907,7 рубля до 17 815,4 рубля. Если за пенсионером официально оформлен уход, к его страховой пенсии добавляется ежемесячная надбавка в размере 1314 рублей, а к государственной пенсии — 1377 рублей. В субъектах с районным коэффициентом суммы выплат вырастут ещё в 1,15–1,9 раза.

Индексация пенсий в ноябре 2025 — кому повысят. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Такой же перерасчёт положен и инвалидам I группы, независимо от их возраста, — удвоение базовой части плюс ежемесячная компенсация 1314 рублей. И, конечно, районный коэффициент от 1,15 до 1,9.

Доплаты коснутся и членов лётных экипажей гражданской авиации, где размеры выплат будут зависеть от вредности условий труда и продолжительности специального стажа. Минимальный стаж для мужчин составляет 25 лет, для женщин — 20. За каждый дополнительный год стажа будет начислен 1% от среднемесячной зарплаты, но общий размер выплат не может превышать 75–85% прежнего оклада.

Работники угольной отрасли также могут рассчитывать на доплаты, если их стаж работы в шахтах по добыче угля, сланца или в строительных шахтах составляет не менее 25 лет, при этом для определённых профессий, таких как горнорабочие очистного забоя и проходчики, этот порог снижен до 20 лет.

С учётом инфляционного коэффициента 1,076 ожидается, что выплаты для указанных категорий пенсионеров увеличатся на 2–5%, а средняя прибавка для них может составить от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Долги по налогам с 1 ноября 2025: деньги будут списывать автоматически

С 1 ноября 2025 года процесс взыскания налоговой задолженности с физических лиц заметно изменился и стал проще. Федеральная налоговая служба (ФНС) получила право взыскать долг без обращения в суд, если гражданин не оспорит начисленную сумму.

То есть налоговые органы теперь могут автоматически списывать деньги с банковских счетов, карт или электронных кошельков должников. Перед проведением такой операции гражданин получит уведомление в личном кабинете на сайте налоговой службы. Если у налогоплательщика возникнут сомнения по поводу размера долга, он сможет направить возражение, что остановит процесс взыскания, и дальше вопрос будет рассматриваться уже в суде.

Данная процедура направлена на упрощение и ускорение процесса возврата налоговых задолженностей, что также позволит разгрузить суды. Однако теперь гражданам стоит быть внимательнее к поступающим уведомлениям. А чтобы не пропустить важную информацию о начислениях, проверяйте почаще свой личный кабинет на официальном сайте nalog.gov.ru.

Взыскание налоговых долгов без суда — нововведения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

Блокировка сим-карт с ноября 2025: как проверить, не числится ли на вас лишних номеров

С 1 ноября 2025 года ужесточается контроль за сим-картами. Отныне номера без подтверждённых данных владельца обслуживаться оператором не будут. Помимо того, если на человеке зарегистрировано более 20 сим-карт, оператор также должен прекратить обслуживание.

Узнать количество оформленных на вас номеров можно на портале «Госуслуги» в сервисе, который так и называется — «Сим-карты». При обнаружении незнакомых номеров или количества, превышающего 20 штук, от лишних можно и нужно отказаться тут же, в разделе. Также вы можете обратиться в офис оператора.

Новые штрафы для водителей с 1 ноября 2025: детские кресла, жилеты и круговое движение

Для водителей ужесточили административное наказание за нарушение правил перевозки несовершеннолетних — в частности, за отсутствие детских удерживающих устройств или их неправильное использование. Физлицо оштрафуют на 3000 рублей, должностное лицо — на 25 тысяч, а юрлицо — на 100 000 рублей.

Нововведения для водителей с 1 ноября 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Накажут не только за отсутствие детского кресла, но и за использование разного рода адаптеров и других несертифицированных приспособлений, а также за случаи, когда ребёнок в кресле сидит непристёгнутым.

А ещё водителей обязали при вынужденных остановках или ДТП вне населённого пункта надевать светоотражающий жилет в тёмное время суток или при плохой видимости. С 1 ноября 2025 года вступают в силу поправки в законодательство о приоритете на круговом движении. Водители, въезжающие на перекрёсток с круговым движением, обязаны уступать дорогу автомобилям, уже находящимся на нём.

Наследство с долгами: нотариусы с 24 ноября 2025 начнут раскрывать все скрытые кредиты

С 24 ноября 2025 года начнут действовать новые правила, касающиеся наследования. Нотариусы теперь будут обязаны информировать наследников о наличии непогашенных долгов у умершего родственника. Они смогут запрашивать кредитную историю покойного, чтобы выявить возможные задолженности.

Новые правила наследования с ноября 2025 года — кого затронут. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PIC SNIPE

Это нововведение поможет гражданам принимать более взвешенные решения, заранее зная обо всех финансовых обязательствах умершего. В случае чего наследники могут отказаться от наследства, если долги наследодателя превышают стоимость завещанных активов.

Авторы Андрей Ананьев