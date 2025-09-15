Эксперт по покемонам и харизматичный дегустатор мёда: Названы 5 самых неожиданных вакансий

В России появилась вакансия VIP-гардеробщика с зарплатой 250 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен уметь аккуратно обращаться с элитными тканями и премиальными аксессуарами, обладать стрессоустойчивостью, добросовестностью и ответственностью. Рабочий график — 3/3 или 3/2 с рабочим днём продолжительностью 12 часов. Работодатели обещают социальный пакет, премии и компенсацию транспортных расходов, выяснила «Вечерняя Москва».

Среди самых необычных вакансий сентября также можно выделить тестировщика матрасов с заработком от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Соискателю предстоит ежедневно спать на разных моделях матрасов и сразу после пробуждения подробно описывать свои ощущения, эмоции и уровень комфорта, чтобы помочь брендам улучшить продукцию.

Гиду и дегустатору мёда на одной из экскурсионных пасек в России предлагают зарплату от 65 до 80 тысяч рублей. В обязанности входит проведение насыщенных экскурсий, харизматичное общение с гостями, а также любовь к пчёлам и умение держать аудиторию. Ещё одна необычная вакансия понравится любому ребёнку. Тайный посетитель парков развлечений должен ежедневно посещать аттракционы, получать дозу адреналина и оценивать их качество, да ещё и получать за это 15 тысяч рублей.

А для любителей аниме доступна вакансия эксперта-консультанта по вселенной Покемонов в зарубежной компании с удалённым форматом работы. Зарплата составляет 849 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен досконально знать франшизу, чтобы обеспечивать её развитие через исследования и социологические опросы.