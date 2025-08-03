Работа — лежать в лесу: В России ищут «дегустатора шишек» с зарплатой в 300 тысяч рублей

В Кемерово ищут претендентов на вакансию «дегустатор шишек» с зарплатой в 300 тысяч рублей, из обязанностей — «лежать в лесу, наслаждаться ароматами, изучать различные сорта шишек», писать отчёты. Разместила объявление местная сеть фермерских магазинов.

Несмотря на затейливое название вакансии — дегустатор шишек — речь идёт всего лишь о продавце кулинарной лавки. Но местные СМИ и паблики раздули настоящую «сенсацию» из-за вакансии: кто-то поражался креативу, а кто-то посчитал объявление мошенническим. Обязанности у продавца будут стандартные: работа с товаром и покупателями, а по поводу шишек — то они действительно входят в состав многих предлагаемых блюд.

В компании «Калина-Малина» заявили РИА «Новости», что не хотели такой шумихи, им просто важно найти человека, который поведётся не только на зарплату, но и сможет стать гостеприимным хозяином в лавке.