Число россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей выросло почти вдвое за два года

В 2025 году 31,9% россиян получали среднюю зарплату свыше 100 тысяч рублей, следует из данных исследования Росстата. В этом году участие в нём приняли 95,4 тысячи организаций, исключая малый бизнес. Всего анализ охватил 28,4 миллиона работников.

В апреле 2025 года 31,9% трудящихся заработали от 100 тысяч рублей до вычета налогов. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 17,4%, приводит данные анализа РИА «Новости».

Заработок от 100 до 150 тысяч рублей получили 17,2% работников. От 150 до 200 тысяч — 6,9%. Зарплата от 200 до 400 тысяч у 6,3% людей. Более 400 тысяч рублей зарабатывают 1,5% трудящихся.

К тому же, 13,1% россиян получают от 80 до 100 тысяч рублей. 17% зарабатывают от 60 до 80 тысяч. 20,2% имеют доход от 40 до 60 тысяч рублей. Ещё 15,2% получают от 22,4 до 40 тысяч рублей. Кроме того, 2,6% работников зарабатывают меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2025 году МРОТ составил 22,4 тысячи рублей. В 2023 году таких работников было 2,4%, а МРОТ тогда равнялся 16,2 тысячи рублей.