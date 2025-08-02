Названы города России, где живёт больше всего людей с зарплатой от миллиона
В Москве и Санкт-Петербурге живёт больше всего людей с зарплатой от миллиона
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Согласно данным Росстата, число россиян с заработком от одного миллиона рублей заметно выросло за последний год — с 24,4 тысячи до 45,4 тысячи человек. Исследование охватило 95,4 тысячи организаций и порядка 28,4 миллионов работников, демонстрируя масштаб и достоверность статистики. Об этом сообщает РИА «Новости».
Лидером по числу миллионеров остаётся Москва, где на долю таких сотрудников приходится 62% от общего числа — это более 28 тысяч человек. За столицей с большим отрывом следуют Санкт-Петербург и Московская область с 3,8 и 3,3 тысячами миллионеров соответственно.
В пятёрку регионов с наибольшим числом высокооплачиваемых специалистов вошли также Свердловская область (892) и Татарстан (777). В топ-10 попали Краснодарский край, Нижегородская, Новосибирская, Сахалинская области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где количество миллионеров варьируется от 335 до почти 500 человек.
Ранее Life.ru сообщал, что в России количество людей с зарплатой выше миллиона рублей перевалило за 45 тысяч. При этом больше всего таковых трудится в сфере информации и связи. Эксперты уверены, что ключевым фактором такого явления стала инфляция, толкающая вверх номинальные оклады.