Названы города России, где живёт больше всего людей с зарплатой от миллиона

Согласно данным Росстата, число россиян с заработком от одного миллиона рублей заметно выросло за последний год — с 24,4 тысячи до 45,4 тысячи человек. Исследование охватило 95,4 тысячи организаций и порядка 28,4 миллионов работников, демонстрируя масштаб и достоверность статистики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лидером по числу миллионеров остаётся Москва, где на долю таких сотрудников приходится 62% от общего числа — это более 28 тысяч человек. За столицей с большим отрывом следуют Санкт-Петербург и Московская область с 3,8 и 3,3 тысячами миллионеров соответственно.